Власти Москвы усилят меры безопасности на транспорте из-за коронавируса

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столичном регионе, безусловно, под угрозу попадают и москвичи, ежедневно пользующиеся общественным транспортом. Для оперативного преодоления этой ситуации власти Москвы усиливают меры безопасности на транспорте.
Миллионы пассажиров ежедневно пользуются услугами метро, поэтому в подземке предпринимаются беспрецедентные меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.
Telegram-канал Департамента транспорта Москвы опубликовал предписание столичного управления Роспотребнадзора. Его обязаны соблюдать все пассажиры для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Из предписания следует, что все пассажиры обязаны носить в общественном транспорте маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, машинисты и водители будут проходить ежедневный контроль здоровья. Каждые 15 дней 10% сотрудников будут сдавать тесты на COVID-19. Усилится ежедневная дезинфекция в транспорте. Работников обеспечат запасом масок и перчаток.
Важно отметить, что, по мнению эпидемиологов, при кашле или чихании вероятность передачи вируса от одного человека к другому снижается от почти ста до полутора процентов, если оба носят маску. Москвичам рекомендуется проявить сознательность и защитить себя от инфекции, по возможности оставаться дома и не пользоваться транспортом.
Напомним, в столице продолжается масштабная бесплатная вакцинация от COVID-19. Подробности можно узнать на официальном сайте Мэра Москвы.
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