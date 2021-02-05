Москва создает эффективную систему помощи онкобольным

Борьба с онкологическими заболеваниями остается ключевой задачей здравоохранения Москвы. Несмотря на пандемию коронавируса и возникшие из-за нее сложности, оказание помощи пациентам с доброкачественными и злокачественными новообразованиями не было остановлено ни на день, отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

прочитано 454 раза