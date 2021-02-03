Кто чаще всего умирает от COVID-19: врачи назвали три категории людей

Эксперты Польского общества эпидемиологов и врачей-инфекционистов рассказали, какие люди чаще всего умирают от коронавирусной инфекции COVID-19. Специалисты разделили тяжелых пациентов на три категории в зависимости от риска летального исхода.
По данным врачей, самая большая вероятность смерти наблюдается среди людей с онкологическими заболеваниями – 25,6%. За ними следуют пациенты, пережившие инсульт – 24,3%. Наконец, в третью категорию попали страдающие от хронической обструктивной болезни лёгких, ишемической болезнью сердца и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщает телеканал "Царьград".
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