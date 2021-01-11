Три кальянные в Москве опечатали за нарушение антиковидных мер

Несколько кальянных в центре Москвы могут оштрафовать на 300 тысяч рублей или закрыть на срок до 90 суток. Они обслуживали посетителей после 24 часов и не соблюдали требования по использованию средств индивидуальной защиты, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.



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