Собянин привился от коронавируса российской вакциной

Мэр Москвы Сергей Собянин привился от COVID-19 отечественной вакциной Гам-КОВИД-Вак. Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе видеоконференции.
Собянин отметил, что сделал это, в том числе, – чтобы развеять недоверие к российскому препарату среди коллег. Градоначальник подчеркнул, что прошел уже большую часть вакцинации и чувствует себя "нормально". На вопрос Путина о том, не поднялась ли у политика температура, столичный мэр ответил отрицательно. Однако Собянин сообщил, что у него появилась небольшая головная боль, пишет RT.
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