Состоит на учете в ПНД: в Москве из больницы сбежал школьник с коронавирусом

В Москве подросток с коронавирусом самовольно покинул больницу. Инцидент произошел в ночь на 9 мая в районе Северное Тушино, передает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что школьник состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Полиция начала проверку и уже осмотрела место жительства подростка, сообщает Life.ru.
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