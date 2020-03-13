В России за сутки появились 11 новых заболевших коронавирусом

За сутки в России зафиксировали 11 новых случаев заболеваний коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
В Москве находятся пять заболевших, трое в Петербурге и по одному в Московской и Ленинградской областях и в Пермском крае. Всего в России уже 45 случаев заражения.
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