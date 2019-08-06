Определены опасные для жизни марки ряженки

В исследовании приняли участие семь марок: "Вкуснотеево", "Коровка из Кореновки", "Белый город", "Вологжанка / Из Вологды", "Большая кружка", "Козельская" и "Ряженка из молока нашей дойки". Все бренды, которые подверглись анализу, можно купить в свободном доступе во всех российских магазинах.
В ходе проверки были выбраны четыре лидирующих фирмы – "Вкуснотеево", "Белый город", "Вологжанка / Из Вологды", "Большая кружка". Эти виды ряженки эксперты настоятельно рекомендуют к употреблению, их показатели в идеальном состоянии.
Небольшие замечания появились у исследователей к бренду "Козельская". В этой ряженке обнаружено небольшое газообразование, которое нехарактерно для микрофлоры этого кисломолочного продукта.
"Коровка из кореновки" тоже оказалась далека от идеала. Это связано с тем, что массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в ней слишком низка – 7,1% вместо минимально допустимых 7,8%, сообщает "ТВ Центр".
"Этот низкий показатель заставляет нас усомниться в том, что перед нами кисломолочный продукт", – пояснили на сайте "Росконтроля".
И, наконец, последнее место заняла марка "Ряженка из молока нашей дойки". Эксперты пришли в ужас после обнародования экспертизы этого продукта.
Как оказалось, в ней имеются бактерии группы кишечной палочки (БГКП), которые могут привести к смерти пожилых людей и младенцев. Кроме того, содержание дрожжей и плесени в ней превышает допустимую норму. После исследования эта ряженка попала в черный список "Росконтроля".
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