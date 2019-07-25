Ученые нашли способ предугадать смерть

Специалисты Стокгольмского университета выяснили, как люди пожилого возраста могут предугадать собственную смерть. По словам ученых, ухудшение или потеря обоняния является одним из признаков скорейшей кончины.
К такому выводу специалисты пришли в ходе масштабного эксперимента. В исследовании приняли участие 1775 человек в возрасте от 40 до 90 лет. Они должны были различить 13 запахов.
Ученые наблюдали за участниками эксперимента на протяжении десяти лет. Специалисты установили, что чем меньше запахов распознает человек, тем выше вероятность смерти, передает "Царьград".
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