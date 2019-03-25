Человечество предупредили о смертельном вирусе
По словам ученых, из-за повышения средней температуры климата на Земле ледники тают не только на полюсах, но и в горах, в частности на Эвересте. В результате схода снега на поверхности появляются останки людей и животных. Специалисты стараются сразу уносить их.
Однако новая волна тепла может обнажить более древние трупы. Ученые уверены: в них содержатся опасные вирусы, которые пробудятся, как только окажутся в подходящей атмосфере. В свою очередь это приведет к их распространению по всей Земле.
Климатологи PNAS уже обнаружили в Арктике древнюю бактерию, возраст которой составляет около 30 тысяч лет. Они беспокоятся, что из-за глобального потепления инфекционный агент "может проснуться и начать шествие по планете", передает РЕН ТВ.
Недавно американские ученые заявили, что облака скоро исчезнут. Это произойдет в результате роста концентрации углекислого газа в атмосфере. Такое явление спровоцирует резкое изменение климатической системы планеты – на Земле станет значительно теплее.
Ранее выяснилось, что глобальное потепление идет на территории России значительно быстрее, чем в других местах на планете. Среднегодовая температура с 1976 года до 2017-го выросла примерно на 1,8 градуса.
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