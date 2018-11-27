Человечеству пообещали глобальные пожары и голод
Контроль над темпами глобального потепления полностью утрачен. Его можно лишь притормозить, однако о полной остановке процесса нагрева Земли речи уже не идет, уверен британский климатолог Майкл Гоув.
Средняя температура воздуха в летнее время может вырасти на пять градусов уже к 2070 году. Это приведет к масштабным наводнениям, обильным осадкам, засухам и вымиранию целых экосистем. Зимние температуры также вырастут – на четыре градуса.
По прогнозам Гоува, на Британию в ближайшее время обрушатся волны жары. Британцев будут "поджаривать" массы нагретого до 40 градусов по Цельсию воздуха. Задерживаться над островами эти волны будут надолго.
Глобальное потепление резко ударит и по сельскому хозяйству. О рекордных урожаях придется забыть: на выращивание простейших культур, скота и животноводство в целом придется тратить в несколько раз больше денег, чем обычно.
А главными пострадавшими, по мнению Гоува, окажутся страны, население которых преимущественно сосредоточено на побережьях. В группе риска к 2070 году будут находиться сотни миллионов человек. А к 2100 году под угрозой гибели окажется почти миллиард жителей Земли, пишет Daily Mail.
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