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В России научились лечить жуткую травму спины

Фото: www.globallookpress.com
Исследователи из Казанского федерального университета разработали препарат, который поможет людям, получившим травму спинного мозга, вернуть двигательную активность. В ближайшее время они планируют провести доклинические испытания лекарства.
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По словам ученых, препарат состоит из двух генов – VEGF и FGF2. Первый ген приводит в норму кровоснабжение при нейротравме, активизирует процесс образования новых нервных клеток и способствует росту новых сосудов и аксонов. Второй участок ДНК поддерживает выживаемость клеток в области повреждения и благоприятствует развитию нервных волокон. Более того, лекарство содержит специальные регуляторные элементы, которые осуществляют контроль над работой этих двух генов.

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Руководитель лаборатории генных и клеточных технологий Альберт Ризванов отметил, что оба участка молекулы уже присутствуют в человеческом организме. "Мы просто вносим в тело дополнительные копии активных генов, с помощью нескольких микроинъекций в спинной мозг выше и ниже травмы", – цитирует его издание "Известия". Специалист добавил, что так они модифицируют часть нервных клеток: "программируют" их на рост и восстановление. 

Исследователи уже провели опыт на грызунах. Они наносили травму животным, пока те были под наркозом, после чего вводили крысам генный препарат. Спустя два месяца грызуны могли вставать на лапы и даже ходить. Теперь ученые планируют провести доклинические испытания лекарства на человеке. Но для этого им предстоит решить вопрос финансирования. 

Автор: Полина Крылова13 марта 2019, 14:50

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