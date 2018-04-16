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Найдено лекарство от преждевременной смерти

Фото: GLOBAL LOOK press/Federico Gambarini
Способ избежать преждевременной смерти нашли американские ученые из Детского кардиологического института в Цинциннати. Основой их опытов стал синтезированный белок pUR4, поддерживающий функционирование клеток сердца.
прочитано 952 раза

Препарат испытали на мышах и клетках сердца человека. У грызунов с инициированным сердечным приступом при обычном лечении наблюдалось развитие фиброза и нарушение функций миокарда.

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Новое лекарство, как выяснилось, эффективно предотвращает повторные инфаркты и продлевает жизнь детям с пороком сердца. По данным исследователей, механизм действия препарата следующий: pUR4 блокирует активность фибронектина. Этот белок способствует восстановлению соединительных тканей после травм. Однако после сердечных приступов фибронектин оказывает негативное воздействие на жизненно важные ткани, замещая функциональные мышечные клетки на бесполезные миофибробласты.

Белок pUR4, который удалось синтезировать ученым, подавляет образование матрицы из фибронектина. Исследования установили, что отрицательные последствия приступов, которые наблюдаются при обычном лечении, сводятся к минимуму с помощью нового средства. Это показали эксперименты с группой мышей, которым в течение семи дней после инфаркта проводилась молекулярная терапия с применением белка. Такой же результат был получен при опытах на клетках человеческого сердца. Препарат должен пройти испытания на крупных животных, пишет MedicalXpress.

Dni.Ru сообщали об исследовании британских ученых. Они выяснили, что люди с хронотипом совы рискуют умереть раньше, чем так называемые жаворонки. В докладе отмечается, что любители работать по ночам наиболее подвержены таким заболеваниям, как инфаркт, инсульт, сердечно-сосудистая недостаточность и диабет. Такой образ жизни может спровоцировать развитие болезней желудочно-кишечного тракта, легочных расстройств и психических отклонений.

Автор: Андрей Евлампиев16 апреля 2018, 11:50

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