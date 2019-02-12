Разработан действенный препарат для лечения рака
Тизотумаб-ведотин попадает внутрь поврежденных клеток и уничтожает их. Специалисты проверили препарат на 147 пациентах, страдающих от различных форм рака. Выяснилось, что метод эффективен при лечении опухоли пищевода, легких, мочевого пузыря, шейки матки, яичников и эндометрии. Как утверждают исследователи, состояние стабилизировалось у 27% людей, у которых был диагностирован рак мочевого пузыря, и у 7% пациентов, страдающих от рака эндометрии.
В ходе испытаний ученые установили, что у препарата есть побочные эффекты. Среди самых серьезных последствий его использования специалисты назвали лихорадку, воспаление слизистой оболочки и диабет второго типа. У пациентов, которые употребляли меньшие дозы, врачи наблюдали носовое кровотечение, тошноту, усталость и другие симптомы, передает Lenta.ru.
Специалисты уверены, что метод относительно безопасен. Они планируют провести испытания тизотумаба-ведотина на пациентах, страдающих от опухоли кишечника и поджелудочной железы.
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