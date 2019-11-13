Диетологи рассказали о способах сохранить красивую фигуру

Итак, все мы знаем, что физическая нагрузка и здоровое питание могут помочь похудеть. Одни из самых главных правил, которые стоит соблюдать всем желающим обрести фигуру мечты – это соблюдение размера порций и время приема пищи.
Как передает РИА ФАН, диетологи также посоветовали отказаться от перекусов за компьютером и телевизором. Еще лучше – готовить пищу самостоятельно, отказавшись от полуфабрикатов, так как можно будет контролировать калорийность блюда.
Еще одним секретом, позволяющим сохранить фигуру в норме, является сон. Спать нужно, как отмечают специалисты, не меньше шести-восьми часов. Также лучше всего употреблять в пищу продукты, которые богаты клетчаткой, быстро и надолго насыщающей организм.
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
Самая интересная!
Переспала за деньги
У вас сбывались предсказания гадалок?
Хочу сделать приворот
Короткая стрижка
Куколд