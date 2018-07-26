Кормление грудью спасает от рака
По словам врача‐педиатра Ларисы Егоровой, естественное кормление является профилактикой ряда женских заболеваний. В их числе мастопатия и рак молочной железы.
В России длительность грудного вскармливания в среднем не превышает восьми месяцев. Так происходит из-за того, что матерям приходится рано выходить на работу. Эксперты советуют кормить детей грудью до двух-трех лет.
Егорова отметила, что в нашей стране рак молочной железы стоит на первом месте среди заболеваний и гибели женщин. Обезопаситься можно с помощью грудного вскармливания.
"Это профилактика гинекологических, эндокринных заболеваний, мастопатии. Сейчас практически каждая девятая женщина имеет мастопатию. Это повышает риск развития рака молочной железы", – цитирует педиатра телеканал "360".
Такой же точки зрения придерживается начальник Управления организации медицинской помощи матерям и детям, профессор кафедры неонатологии ФДПО Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Ирина Солдатова. Проблема в том, что приоритет грудного вскармливания недостаточно освещается и в СМИ, и в родовспомогательных учреждениях, уточнила она.
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