Найден способ продления жизни

Способ эффективной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и продления жизни нашли австралийские ученые. Метод оказался простым – быстрая ходьба.

Свои выводы исследователи основывают на информации более чем о 50 тысячах пациентов в возрасте старше 30 лет. Установлено, что у людей, которые на протяжении двух лет исследований уделяли ходьбе достаточно времени, риск преждевременной смерти был ниже на 20%. Причем оказалось, что чем старше пациент, тем ярче выражен эффект. Так, среди участников исследования, которым исполнилось 60, эта цифра составляла от 46 до 53%.

Прослеживалась и зависимость от темпа ходьбы. При среднем темпе ходьбы риск преждевременной смерти от любых причин снижался на 20% - тогда как при низком темпе прогулки он был ниже. А у тех, кто ходил быстро, риск уменьшался на 24%.

Ученые предполагают, что прогулки в быстром темпе укрепляют сердечно-сосудистую систему, благотворно сказываются на кровоснабжении головного мозга, способствуют улучшению зрения и даже восстановлению ДНК человека.

Однако городским жителям лучше прогуливаться по возможности в парках – так как плохая экология может не только свести на нет полезный эффект ходьбы, но даже повредить. Кроме того, чрезмерные и интенсивные физические нагрузки могут быть скорее вредня, чем полезны, пишет MedicalXpress.

❗️ Ошибочка вышла: книга рекордов Гиннеса назвала старейшим землянином не того человекаhttps://t.co/VkKnTnWzis#Рекорды #Долгожители pic.twitter.com/UdVildcMNe — Пятый канал Новости (@5tv) 10 April 2018

Ранее Dni.Ru сообщали о том, ученые Миланского университета выявили неожиданную опасность сидячего образа жизни. Причина – в отсутствии нагрузки на ноги.

Наибольшей опасности подвержены офисные сотрудники, которые весь день не покидают рабочее место. Такой образ жизни приводит к риску возникновения нейродегенеративных заболеваний, включая рассеянный склероз или атрофию спинного мозга. Нагрузка же на ноги снижает вероятность появления подобных недугов.

