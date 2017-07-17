Ученые нашли неожиданный возбудитель рака

Ранее ученые и так знали, что живущий в человеческом кишечнике Streptococcus gallolyticus опасен. Новое исследование подтвердило, что штамм стрептококка к тому же вызывает рак.

Штамм стрептококка streptococcus gallolyticus постоянно обитает в человеческом кишечнике. Ранее ученые считали, что развитие онкологического заболевания – это побочный эффект жизнедеятельности микроорганизма. В результате нового исследования оказалось, что в развитии онкологических заболеваний микроорганизм играет ключевую роль, сообщают авторы научной работы, опубликованной в медицинском журнале PLOS Pathogens.



Как оказалось, для развития онкологии достаточно совпадения всего трех условий. Бактерии должны непосредственно соприкасаться со стенками кишечника, находиться в определенном "возрасте" (фазе роста) и клетки кишечника должны выделять определенный фермент. Перечисленного достаточно, чтобы началось развитие и рост опухоли. Однако ученые говорят о необходимости дополнительных исследований.

"Есть еще много чего, что мы должны понять. К примеру, мы пока не знаем, необходимо ли постоянное присутствие микроба для распространения рака, или же даже временное заражение кишечника Streptococcus gallolyticus приведет к подобным последствиям", – пишут авторы научной работы.

Ранее Dni.Ru сообщали о распространенных признаках развития раковых опухолей. Первым признаком онкологии может быть непрекращающийся кашель. Особенное внимание на этот симптом стоит обратить курильщикам. Еще один тревожный симптом – вздутие живота. Если он является признаком онкологии, а не расстройства пищеварения, то вздутию сопутствуют потеря веса, усталость и боли в спине.