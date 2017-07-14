Рак простаты выбирает высоких и тучных
Исследователи сообщают, что каждые десять сантиметров, если взять за точку отсчета средний мужской рост в 172 сантиметра, добавляют к вероятности обнаружения опухоли примерно 20%. Ученые сообщают, что рискуют и тучные мужчины, особенно те, у которых жировые отложения накапливаются вокруг талии, сообщает Аnonsens.
У мужчин, страдающих лишним весом, обнаружена примерно та же зависимость. Каждые десять сантиметров в талии увеличивают риск рака предстательной железы на 20%.
По сообщению ученых, причин такой зависимости несколько. Например, у высоких – большее количество клеток в организме, к тому же простата имеет увеличенные объемы по сравнению с условными средними мужскими параметрами. У тучных ситуация немного иная: риск заболевания связан с пониженным содержанием тестостерона в организме.
Исследователи считают, что их выводы имеют немалое практическое значение. Так, есть вероятность выявить механизм возникновения заболевания на ранней стадии, что позволит разработать в итоге более эффективное лечение.
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