Уплывет и здоровье, и деньги: почему 24 апреля смертельно опасно делать это

24 апреля природа устраивает настоящую проверку на прочность: в этот день вода обретает мистическую силу, а древние запреты могут либо спасти ваше здоровье, либо разрушить планы на лето.

В православном календаре это день памяти священномученика Антипы, которого в народе почитают как главного целителя от зубной боли. Но в народном сознании Антип — это еще и "Водогон". Именно к этой дате реки окончательно сбрасывают ледяные оковы, а вешние воды начинают свой стремительный бег. Если лед к 24 апреля еще стоит — это считалось дурным предзнаменованием, сулящим тяжелый и голодный год.

Магия против боли: как лечили зубы наши предки

Если вы до смерти боитесь стоматологов, то 24 апреля — ваш день. Святой Антип считается покровителем всех, кто страдает от зубной хвори. В старину существовал уникальный обряд: на больное место прикладывали серебряную монетку, держали ее так некоторое время, а затем пробивали в ней дырочку и вешали на икону святого. Верили, что после такого подношения боль уйдет навсегда.

Сегодня мы, конечно, советуем не пренебрегать визитом к врачу, но ментальная установка на здоровье в этот день работает мощнее обычного. Просто попросите Антипа о здравии — и вы почувствуете прилив сил.

Роковые табу: что категорически запрещено 24 апреля

На Антипа Водогона правила поведения были строгими. Нарушение хотя бы одного из них могло навлечь на дом череду неудач:

Нельзя заниматься сельхозработами. Забудьте о грядках, саженцах и семенах. Считается, что все посаженное на Антипа либо не взойдет, либо будет "залито" дождями и сгниет на корню. Земле в этот день нужен покой. Запрещено мыть окна. Старики верили, что через чисто вымытые стекла в этот день из дома может "утечь" семейное счастье и достаток. Оставьте генеральную уборку на потом. Не шейте и не вяжите. Любое рукоделие 24 апреля — под запретом. "Зашьешь удачу — будешь плакать", — говорили в деревнях. Верили, что узлы, завязанные сегодня, могут запутать судьбу. Нельзя ссориться и кричать у воды. Антип Водогон не терпит агрессии рядом со стихией. Любое негативное слово, брошенное в сторону реки или ручья, вернется к вам сторицей в виде семейных скандалов.

Приметы на урожай: о чем шепчет природа

Наши предки были лучшими синоптиками. 24 апреля они внимательно следили за небом и водой:

Если утро встретило вас красным солнцем — ждите ветреного и дождливого лета.

Пошел дождь? Не спешите расстраиваться! "Антип поливает — грибной год обещает". Это верный знак того, что леса будут полны даров.

Если из берез течет слишком много сока — лето будет поздним и прохладным.

Зацвела верба? Значит, холода больше не вернутся, и можно потихоньку готовиться к настоящему теплу.

Даже если вы далеки от деревенского быта, используйте энергию Антипа Водогона для внутреннего очищения. Вода в этот день символизирует обновление. Примите контрастный душ, выпейте стакан чистой воды с лимоном и представьте, как вместе с весенними потоками из вашей жизни уходит все старое, ненужное и болезненное.

24 апреля — это день, когда нужно "отмыть" свои мысли от негатива и настроиться на волну здоровья. Помните: весна — это время перемен, и Антип Водогон дает нам отличный шанс начать все с чистого листа!