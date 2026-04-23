Доктор Мясников раскрыл распространенный обман при сдаче анализов: Сплошь и рядом

Популярный теледоктор Александр Мясников в своем официальном канале MAX сорвал маски с индустрии платных анализов, обвинив лаборатории в циничном вредительстве.



Сегодня тысячи людей добровольно сдают кровь на так называемые "онкомаркеры", надеясь вовремя поймать страшную болезнь. Но вместо спокойствия они получают пугающие цифры, панику и обострение всех хронических болячек. Доктор Мясников уверен: за красивыми бланками часто стоит обычное желание заработать на вашей неосведомленности. Известный медик решил раз и навсегда объяснить, почему верить этим тестам просто нельзя.

Великий миф: почему "плохой" анализ — еще не рак

Главная мысль, которую Мясников пытается донести в своем канале MAX, проста: здоровым людям эти анализы вообще не нужны. Пытаться найти рак с помощью онкомаркеров во время обычной проверки здоровья — это путь в никуда. Доктор предупреждает, что эти показатели крайне капризны и часто врут.

"Сплошь и рядом они нормальны при онкологии и могут быть повышены у практически здоровых людей", — заявляет Мясников.

На результат может повлиять все что угодно: ваш возраст, наличие обычного воспаления, проблемы с кожей и даже то, сколько сигарет вы выкурили накануне. По сути, вы платите за лотерею, где на кону ваше спокойствие и здоровье.

Хитрый список: как лаборатории "разводят" пациентов

Особое возмущение врача вызывает то, как формируются списки анализов в платных клиниках. Часто врач назначает один конкретный тест, но лаборатория самовольно добавляет туда еще десяток позиций. Делается это с одной целью: чтобы хотя бы один показатель выскочил за рамки нормы. Лабораториям якобы выгодно вселить в вас тревогу, чтобы вы бросились на новые, еще более дорогие обследования.

Психологический террор: когда нервы сдают первыми

Мясников называет такую практику настоящим "вредительством". Паника, которая охватывает человека при виде "плохого" анализа, бьет по организму сильнее любой болезни. Люди перестают спать, у них прыгает давление, начинаются проблемы с сердцем.

"Никакие уверения, что клинического значения эти онкомаркеры не имеют — не работают, у людей паника. И обострение гипертонии, аритмии и так далее. Доколе это будет безнаказанно?!" — задается вопросом врач.

Он уверен, что любой профессиональный онколог подпишется под его словами: лечить нужно человека, а не случайные цифры на бумажке.