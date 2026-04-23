Доктор Мясников раскрыл распространенный обман при сдаче анализов: Сплошь и рядом

Дети Градского хотят вскрыть захоронение отца Тесты Лерчек анонсировала новый бренд косметики Игры Сонник

Топ новостей недели

Алле Пугачевой нанесли сокрушительный удар на родине: звучит как приговорАлле Пугачевой нанесли сокрушительный удар на родине: звучит как приговор "Угроза инфарктов и инсультов": доктор Мясников назвал самые опасные таблетки – есть в каждой аптечки"Угроза инфарктов и инсультов": доктор Мясников назвал самые опасные таблетки – есть в каждой аптечки Диагноз, который не ставят врачи: шокирующая правда о том, почему ваше зрение падает без причинДиагноз, который не ставят врачи: шокирующая правда о том, почему ваше зрение падает без причин Наплевал на запреты и молит о прощении? Николаев публично обратился к Пугачевой после клейма "предатель"Наплевал на запреты и молит о прощении? Николаев публично обратился к Пугачевой после клейма "предатель"

Лента новостей

Четверг 23 апреля

17:11Доктор Мясников раскрыл распространенный обман при сдаче анализов: Сплошь и рядом 15:10"Золотая кормушка" Примадонны: вскрыта хитрая схема, по которой Пугачева качает миллионы из России 14:05Пять новых КТ установили в больницах Подмосковья с начала года 13:57Ошибка на тарелке: именно эти продукты заставляют женщин стареть быстрее 11:03Худший прогноз для пожилых: обычная анемия может закончиться полной потерей памяти 09:26Живот уже не спрятать: Оксана Акиньшина и Данила Козловский готовятся к пополнению в семье 01:34День расплаты: как провести 23 апреля, чтобы начать жизнь с чистого листа 19:18Европа замерзнет, а планета задохнется: в Атлантике началась масштабная катастрофа 17:42Ради дележки миллионов дети Градского решились на страшное 15:50Как разбогатеть по знаку зодиака: кому суждено получить наследство, а кому – удачно выйти замуж 14:26"Страшная бестактность": Леонид Ярмольник вскипел из-за унизительного увольнения 44-летней Екатерины Волковой 12:34Филипп Киркоров честно признался, с кем спит в одной постели 10:44"Не сохранили": Егор Бероев взял на себя вину за крах брака с Ксенией Алферовой и ушел к балерине 09:48"Даже если меня не будет": лысая и изможденная Лерчек сделала прощальное заявление из-за смертельной болезни 00:52Деньги утекут как вода: роковая ошибка 22 апреля, которая обрекает на нищету и долги 18:29"Деньги липнут к рукам": экстрасенс раскрыла три знака зодиака, которых Вселенная целует в макушку 17:17"Дождитесь меня!": сбежавшая из страны актриса слезно умоляет родных о встрече 16:52В Щелковском колледже студенты с третьего курса совмещают учебу с работой на предприятиях 15:05"Что за вой на болотах?": Поплавская жестко унизила Боню после скандала в эфире Соловьева 12:30Тайный сигнал: раскрыт секретный шифр Елизаветы II, который приводил в ужас ее окружение 11:25Останется без гроша и жилья: у Аллы Пугачевой хотят отобрать все 10:10Что с Марией Ароновой: муж актрисы прервал молчание после новостей о госпитализации 09:01"Пасха мертвых": почему на Радоницу категорически нельзя плакать и как не разгневать души предков 00:42Роковое свидание Солнца и Луны: как не стать больным и нищим 21 апреля 17:02Стало известно, какую гигантскую "подушку безопасности" Алла Пугачева спрятала в российских банках 15:14"Жизнь разделится на до и после": каким знакам зодиака звезды готовят фатальный сюрприз с 20 апреля 14:14Собянин рассказал, какой будет станция метро "Бульвар Генерала Карбышева" 13:14Скучно без драмы: почему мы выбираем абьюзеров вместо счастья и как выйти из этого порочного круга 11:56"Думал, да зачем мне надо это все?": Александр Петров честно высказался о наглости молодых режиссеров 10:36 Битва за чистый пол: на сайте Клео.ру стартовало голосование за лучший робот-пылесос 2026 года 10:34Что случилось с Григорием Лепсом: неутешительный диагноз врачей и отмена концертов 09:42"Угроза инфарктов и инсультов": доктор Мясников назвал самые опасные таблетки – есть в каждой аптечки 00:11Ночной дозор русалок: 20 апреля за обычный взгляд в окно можно заплатить своим здоровьем 21:22Глава "Росатома" Лихачев рассказал о развитии медицины в атомных городах – последние новости 21:19Что показали на Московской неделе моды: выбор редакции 18:57Диагноз, который не ставят врачи: шокирующая правда о том, почему ваше зрение падает без причин 15:43Ловушка для бизнеса: почему картинка из нейросети может стоить вам свободы и денег 12:40Врачи назвали самое важное для сна время: нельзя пропускать 06:35Проклятие Красной горки: какое неверное движение 19 апреля может лишить вас любви и денег 18:29Эксперт раскрыла, в какие дни месяца лучше держать кошелек закрытым 15:33Цифровое завещание: как не потерять доступ к аккаунтам близких и миллионам в сети 11:34Код выживания 4-4-4-4: как спецслужбы справляются со стрессом за одну минуту 06:24Окно в бездну: почему 18 апреля один неверный жест может навлечь беду на всю семью 18:45Раскрыт секретный метод психосоматолога, который уложит вас спать за пять минут: Мозг отключается 17:42Всплыли скандальные подробности закулисной жизни семьи Газманова 17:37Казахстан заинтересовался подмосковными флагманскими школами 16:15"Я не писатель!": Леонид Каневский сделал шокирующее признание о своей жизни 13:52Конец: Алла Пугачева приняла окончательное решение о своем будущем 13:41Куда сходить в Москве: афиша главных событий с 18 по 30 апреля 11:36В первый день мероприятия проекта "Моспитомец" 11 собак и кошек нашли хозяев
Дни.ру
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
Доктор Мясников раскрыл распространенный обман при сдаче анализов: Сплошь и рядом

Популярный теледоктор Александр Мясников в своем официальном канале MAX сорвал маски с индустрии платных анализов, обвинив лаборатории в циничном вредительстве.

Сегодня тысячи людей добровольно сдают кровь на так называемые "онкомаркеры", надеясь вовремя поймать страшную болезнь. Но вместо спокойствия они получают пугающие цифры, панику и обострение всех хронических болячек. Доктор Мясников уверен: за красивыми бланками часто стоит обычное желание заработать на вашей неосведомленности. Известный медик решил раз и навсегда объяснить, почему верить этим тестам просто нельзя.

Великий миф: почему "плохой" анализ — еще не рак

Главная мысль, которую Мясников пытается донести в своем канале MAX, проста: здоровым людям эти анализы вообще не нужны. Пытаться найти рак с помощью онкомаркеров во время обычной проверки здоровья — это путь в никуда. Доктор предупреждает, что эти показатели крайне капризны и часто врут.

"Сплошь и рядом они нормальны при онкологии и могут быть повышены у практически здоровых людей", — заявляет Мясников.

На результат может повлиять все что угодно: ваш возраст, наличие обычного воспаления, проблемы с кожей и даже то, сколько сигарет вы выкурили накануне. По сути, вы платите за лотерею, где на кону ваше спокойствие и здоровье.

Хитрый список: как лаборатории "разводят" пациентов

Особое возмущение врача вызывает то, как формируются списки анализов в платных клиниках. Часто врач назначает один конкретный тест, но лаборатория самовольно добавляет туда еще десяток позиций. Делается это с одной целью: чтобы хотя бы один показатель выскочил за рамки нормы. Лабораториям якобы выгодно вселить в вас тревогу, чтобы вы бросились на новые, еще более дорогие обследования.

Психологический террор: когда нервы сдают первыми

Мясников называет такую практику настоящим "вредительством". Паника, которая охватывает человека при виде "плохого" анализа, бьет по организму сильнее любой болезни. Люди перестают спать, у них прыгает давление, начинаются проблемы с сердцем.

"Никакие уверения, что клинического значения эти онкомаркеры не имеют — не работают, у людей паника. И обострение гипертонии, аритмии и так далее. Доколе это будет безнаказанно?!" — задается вопросом врач.

Он уверен, что любой профессиональный онколог подпишется под его словами: лечить нужно человека, а не случайные цифры на бумажке.

Шоу-бизнес в Telegram

23 апреля 2026, 17:11
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "Доктор Мясников"
MAX / Доктор Мясников✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

По теме

"Золотая кормушка" Примадонны: вскрыта хитрая схема, по которой Пугачева качает миллионы из России

Сбежавшая на Кипр Алла Пугачева оказалась не только "женщиной, которая поет", но и гениальным финансовым стратегом, сумевшим превратить свое отсутствие в России в сверхприбыльный и автоматизированный бизнес. Журналисты выяснили, что Алла Пугачева построила безупречную схему получения доходов, которая позволяет ей безбедно жить за границей, используя ресурсы покинутой родины.

Ваш выбор продуктов на ужин сегодня напрямую определяет то, как вы будете выглядеть в зеркале через десять лет. Многие женщины годами совершают одну и ту же фатальную ошибку: в погоне за стройностью они объявляют тотальную войну жирам.

Низкий уровень гемоглобина перестал быть просто диагнозом из медицинской карты – теперь это официальный фактор риска развития тяжелого слабоумия. Результаты совместной работы ученых из Швеции и Италии заставляют по-новому взглянуть на проблему анемии у людей старше 60 лет.

Скрывать очевидное больше невозможно: Оксана Акиньшина, судя по всему, готовится подарить Даниле Козловскому наследника, а их парижское рандеву расставило все точки над "i". Главная "молчунья" российского кинематографа Оксана Акиньшина последние полгода ведет себя как настоящий мастер конспирации.

23 апреля природа ставит человеку жесткий ультиматум: либо вы очищаете душу и дом от лжи, либо готовьтесь к суровым испытаниям, которые подкинет судьба в ближайшее время. В народном календаре этот день получил название "Терентий Маревный".

Выбор читателей

