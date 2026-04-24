Мятежный принц Гарри сделал неожиданное заявление из Киева: вот что он сказал

Пока Букингемский дворец пытается справиться с чередой болезней и внутренних распрей, опальный принц Гарри продолжает свою сольную игру на мировой арене, внезапно возникнув в самом эпицентре геополитических событий.



Младший сын британского короля Карла III снова заставил мир говорить о себе. В четверг, 23 апреля, принц Гарри без официальных анонсов и предупреждений прибыл в Киев. Этот двухдневный визит стал очередным подтверждением того, что герцог Сассекский окончательно разорвал связи с протоколом своей семьи и намерен строить собственный бренд "миротворца", не оглядываясь на мнение отца и брата.

Громкий выход на перрон

Появление Гарри на киевском железнодорожном вокзале стало полной неожиданностью для прессы. Опальный принц выглядел решительно и явно наслаждался моментом. Прямо у поезда он сделал то самое заявление, которое мгновенно разлетелось по заголовкам. Гарри подчеркнул, что ему "невероятно приятно" вернуться в страну. По его мнению, сегодня это государство "храбро и успешно защищает восточный фланг Европы". Главный посыл герцога был коротким, но емким: "Важно, чтобы мы не теряли Украину из виду".

Светские обозреватели уверены: такие поездки для Гарри — это способ доказать, что он все еще остается фигурой мирового масштаба, даже не имея официального статуса при дворе. В планах у принца не только прогулки, но и участие в конференции по вопросам безопасности, где он намерен выступить как самостоятельный лидер.

Попытка напомнить о себе?

В России к внезапному вояжу Сассекского отнеслись с изрядной долей скепсиса. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что за этим жестом стоит не столько забота о ситуации, сколько личный пиар.

"Этот визит знаменателен тем, что после скандала принц Гарри хочет вновь заявить о себе. Он же ушел из семьи", — отметил сенатор.

Для человека, который лишился финансовой поддержки короны и многих титулов, внимание прессы — это единственный ликвидный капитал.

Это не первый случай, когда Гарри выбирает Киев для своих громких акций. В сентябре 2023 года он уже посещал столицу с командой своего фонда Invictus Games Foundation. Судя по всему, Гарри пытается связать свой имидж с темой реабилитации и поддержки, закрепляя за собой роль "сострадающего принца" в противовес "холодному дворцу".