Дошутился до тюрьмы: суд вынес суровый вердикт покинувшему Россию любимцу публики

Громкое эхо из залов Басманного суда: судьба некогда самого высокооплачиваемого комика страны окончательно предрешена – теперь его ждут не овации, а тюремные нары.



Пустой стул рядом с адвокатом и сухой голос судьи, зачитывающий приговор в тишине зала, — так выглядит новая реальность для звезды Comedy Club. Пока Семен Слепаков* пытается строить быт вдали от Родины, российское правосудие перешло к решительным действиям. Басманный районный суд Москвы официально выдал санкцию на заочный арест юмориста.

Приговор "пустому месту"

Следователи настояли: мера пресечения в виде заключения под стражу — единственный логичный исход. Суд ходатайство удовлетворил. Теперь, как только Слепаков* переступит границу России или будет депортирован из-за рубежа, его тут же закуют в наручники. Срок ареста — два месяца с момента фактического задержания или экстрадиции.

Пресс-служба судов столицы поделилась кадрами из зала заседаний, которые выглядят максимально символично. В объектив камеры попал защитник обвиняемого и то самое пустующее кресло, где должен был сидеть "виновник торжества". Но Слепаков*, судя по всему, возвращаться не спешит, предпочитая наблюдать за процессом из безопасного далека.

Уголовная петля затянулась

Проблемы с законом у комика начались не вчера. Следователи инкриминируют ему статью 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей "иностранного агента". Семен* упорно игнорировал правила: распространял контент в соцсетях, "забывая" вешать позорную плашку-маркировку.

Ранее артиста уже дважды ловили на административных нарушениях и штрафовали. Но, видимо, финансовые потери Слепакова* не вразумили. В итоге административные протоколы трансформировались в полноценное уголовное дело, о возбуждении которого стало известно еще в апреле. Теперь комик официально объявлен в розыск.

Светский лоск сменился розыском

Для человека, который долгие годы был лицом главного юмористического канала страны и вхож в высшие эшелоны шоу-бизнеса, такой поворот стал настоящим крахом. Былой лоск и многомиллионные контракты остались в прошлом. Вместо этого — статус иноагента, клеймо уголовника и перспектива реального срока в российской колонии.

Слепаков* долго пытался иронизировать над своим положением, но сейчас юмор явно неуместен. Государство четко дало понять: правила едины для всех, вне зависимости от былой популярности и количества подписчиков. Теперь каждый шаг артиста за границей будет сопровождаться оглядкой на международные списки розыска. Грань между "свободным художником" и беглым преступником стерта окончательно.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.