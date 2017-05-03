Куриный бульон может быть врагом здоровью

Эксперты, не отрицая некоторых лечебных свойств куриного бульона, заявили о том, что это блюдо может вредить здоровью. В частности, при варке курицы в бульон из тушки переходят не самые полезные для организма компоненты.

Ученые пришли к выводу, что долго варить курицу нельзя. Ведь чем дольше длится этот процесс, тем больше вредных веществ может из нее попасть в бульон.

Также, по словам экспертов, куриный бульон влияет на отложение солей. Так что при подагре и мочекаменной болезни от него необходимо отказаться, уверены медики. С осторожностью следует есть это блюдо людям, страдающим заболеваниями печени, поджелудочной железы и желчного пузыря, сообщает издание KitchenMag.

По мнению врачей, при данных проблемах со здоровьем бульон нужно употреблять не чаще одного раза в неделю. Если же не соблюдать это правило, то есть риск усугубления и появления воспалений и ухудшения самочувствия.

Тех, у кого нет вышеназванных проблем со здоровьем, эксперты дали несколько важных советов. В очередной раз они отметили, что важно быть уверенным в качестве выбранной курятины. По их мнению, варить бульон лучше всего из нежирных цыплят. В них содержится меньше активных веществ, влияющих на секрецию желудочного сока и отложение солей.

Также важно перед варкой снимать жирную кожу и отделить кости. Дело в том, что именно в них чаще всего накапливаются антибиотики и тяжелые металлы.