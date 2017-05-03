Российские умные имплантаты вылечат саркому

Российские ученые разработали биодеградируемые (разлагаемые. – Прим. ред.) костные имплантаты. Специалисты планируют с их помощью вводить в организм различные лекарства, в частности для лечения саркомы.

Испытания показали, что имплантаты на основе гидроксиапатита (основного элемента костной ткани. – Прим. ред.) не вызывают отторжения у организма. Выделяемые при их разложении аминокислоты и минеральные вещества стимулируют заживление и восстановление пострадавших органов.

По мнению специалистов, главное преимущество нового имплантата – отсутствие фиксации. Это избавляет медиков от необходимости проводить повторную операцию по удалению, например, титановых штифтов, пишет газета "Известия".

Специалисты пытаются обнаружить биодеградируемый материал для имплантата, который превосходил бы по качествам коллаген, необходимый для придания костям гибкости. В частности, ученые допускают использование термопластичных полигидроксибутирата и полилактида для восстановления серьезных дефектов костной ткани.

"Бывают сложные черепные травмы, когда человеку буквально отрезает половину лица", – заявил руководитель проекта Владимир Горшенев.

"В этом случае необходима компьютерная томография, чтобы создать профиль дефекта, и уже по нему – искусственную конструкцию, согласно которой идет восстановление натуральной кости", – пояснил он, отметив важность использования умных имплантатов в подобных ситуациях.

Профессор Института биологии и химии МПГУ Андрей Телешев рассказал, что ученые разрабатывают способ доставки медикаментов в организм с помощью искусственной костной ткани.

"Мы изучаем процесс введения в имплантат лекарственных препаратов, например противоопухолевых, против саркомы", – отметил эксперт.

"Но возможно и введение анальгетиков, гормонов, антирадикальных препаратов", – добавил он. Это поспособствует пролонгации действия активного вещества и активизации процесса выздоровления.