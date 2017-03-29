Парализованный американец при помощи силы мысли съел крендель
Исследователи разместили в двигательной зоне коры головного мозга испытуемого специальные имплантаты, декодирующие его сигналы. В предплечье Билла ученые установили механизм, считывающий его мысли и передвигающий его руку, сообщает Mirror.
В рамках эксперимента Биллу удалось не только управлять конечностью, но и перекусить с ее помощью. Он скушал крендель и большую порцию макарон с плавленным сыром. "Это восхитительно! Я думал о своей руке, и она двигалась. Я – первый во всем мире, кто так делает. Я до сих пор удивляюсь каждый раз, когда делаю что-нибудь", – рассказал Билл Кочевар.
Несмотря на то, что разработку опробовали только на одном пациенте, она уже является важным открытием для ученых, изучающих вопрос возвращения подвижности парализованному человеку. Механизм доказал свою эффективность в координировании протягивающих и захватывающих движений.
Автор исследования Болу Аджибоай надеется, что разработка поможет нейропротезистам в возвращении клиентам подвижности организма. Он отметил, что технология может вернуть "некоторую независимость" парализованным людям.
Напомним, ранее ученые изобрели кибернетический имплантат, вернувший парализованному человеку возможность двигать пальцами. Вживленный в мозг испытуемого механизм посылает сигналы в находящийся рядом приемник, который их обрабатывает и передает на специальную электронную перчатку на руке человека. Провода внутри нее стимулируют мышцы и заставляют пальцы двигаться.
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