Парализованный американец при помощи силы мысли съел крендель

Американские ученые разработали технологию, благодаря которой парализованные люди могут управлять телом силой мысли. Попавший в аварию восемь лет назад Билл Кочевар стал первым обездвиженным человеком, вернувшим контроль над своими руками и скушавшим с их помощью крендель.

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