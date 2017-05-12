Ученые нашли связь анорексии с шизофренией
По данным исследователей, возникновение нервной анорексии связано с генетическими отклонениями, передает Lenta.ru. "Мы идентифицировали один значительный геномный локус для нервной анорексии на 12-й хромосоме, на участке, связанном с диабетом первого типа и аутоиммунными нарушениями", – заявила соавтор исследования из Каролинского института Синтия Були.
Также эксперт отметила, что анорексия на генетическом уровне связана с нейротизмом и шизофренией. По ее словам, это подтверждает факт, что анорексия является психическим заболеванием.
Более того, группа ученых установила связь расстройства приема пищи и ряда метаболических особенностей организма. В частности, речь идет об уровне инсулина и глюкозы в крови, а также об индексе массы тела.
Отметим, подобные выводы специалисты сделали на базе исследования данных о 3 495 пациентах с нервной анорексией и почти десяти тысячах здоровых людей. При этом в изучении материалов приняли участие более 220 ученых и медиков.
@Miroslavna1 Анорексия...Довела себя, следуя за модой модных модельеров)))) А какая была!))) pic.twitter.com/yfuhRXEJFJ— Училка (@U4ilka_) 28 апреля 2017 г.
Примечательно, что эксперты планируют продолжить исследования на еще большей выборке испытуемых. Они подчеркнули, что изучение нервной анорексии как заболевания, связанного с психикой и метаболическими отклонениями, поможет в борьбе с этим расстройством.
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