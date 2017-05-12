Ученые нашли связь анорексии с шизофренией

Группа, куда входят американские, британские, шведские и немецкие ученые, подтвердила психическую природу анорексии. По словам исследователей, расстройство приема пищи связано с нейротизмом и шизофренией.

По данным исследователей, возникновение нервной анорексии связано с генетическими отклонениями, передает Lenta.ru. "Мы идентифицировали один значительный геномный локус для нервной анорексии на 12-й хромосоме, на участке, связанном с диабетом первого типа и аутоиммунными нарушениями", – заявила соавтор исследования из Каролинского института Синтия Були.

Также эксперт отметила, что анорексия на генетическом уровне связана с нейротизмом и шизофренией. По ее словам, это подтверждает факт, что анорексия является психическим заболеванием.

Более того, группа ученых установила связь расстройства приема пищи и ряда метаболических особенностей организма. В частности, речь идет об уровне инсулина и глюкозы в крови, а также об индексе массы тела.

Отметим, подобные выводы специалисты сделали на базе исследования данных о 3 495 пациентах с нервной анорексией и почти десяти тысячах здоровых людей. При этом в изучении материалов приняли участие более 220 ученых и медиков.

Примечательно, что эксперты планируют продолжить исследования на еще большей выборке испытуемых. Они подчеркнули, что изучение нервной анорексии как заболевания, связанного с психикой и метаболическими отклонениями, поможет в борьбе с этим расстройством.