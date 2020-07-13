Россиянке насчитали 30 миллиардов за услуги ЖКХ

Компании, которые выставляют счета за электроэнергию и отопление, нередко путают показания. Наверняка каждый россиянин сталкивался с ошибками в платежках и обращался за перерасчетом.
Очередной жертвой невнимательности или технического сбоя стала жительница Самарской области. Ее удивил огромный счет за отопление. В квитанции было указано, что она должна перевести коммунальщикам 30 миллиардов рублей.
В местной компании по сбыту энергии быстро разобрались в ситуации. Там признали ошибку и выдали правильную квитанцию на оплату коммунальных услуг, в которой было на пять-шесть нолей меньше.
Как оказалось, документ формировал специальный электронный сервис. Из-за неисправности он отображал лицевой счет и начисления как сумму к оплате.
Это далеко не первая новость о невероятно больших счетах, которые получают жители Самарской области. В марте 2020-го похожий случай произошел в Тольятти: компания по сбыту энергии выписала квитанцию на 12,5 миллиона рублей.
Случалось подобное в Екатеринбурге. В 2015 году с жильцов новостройки потребовали миллион за отопление. Энергетики списали ошибку на использование новой системы подсчета в тестовом режиме: сумму к оплате случайно завысили примерно в тысячу раз.
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