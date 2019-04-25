"ЕР" предложила повысить качество проверок бизнеса
По словам Блудян, инспекторы должны стать помощниками для
бизнеса. Сокращение имеющегося штата, достойная зарплата тем, кто добросовестно
трудится, предъявление к ним требований не увеличивать число проверок и штрафов -
все это позволит повысить качество проверок, снизить давление на
предпринимателей, что необходимо для борьбы с коррупцией, уверена она.
Необходимо постоянно обучать и повышать квалификацию отобранных специалистов, подчеркнула Блудян. "Мы готовы все это изложить в специальных подзаконных актах. Но в самом законе должно быть четко прописано, что нужно обновить штат", – сказала она.
В связи с этим единороссы предлагают создать специальную школу или учебный центр при правительстве. В его задачу вошло бы обучение и полное обновление инспекторского штата и приведение их компетенций в соответствие с новой нормативно-правовой базой.
Предложение по реформе контрольно-надзорных органов партийцы передали премьер-министру России, председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву. Марина Блудян отметила, что сейчас действуют порядка двух миллионов требований, 221 вид контроля и 541 вид разрешительной документации для предпринимателей.
Реформирование контрольно-надзорной деятельности существенно сократит требования к бизнесу и уберет лишние расходы, заявила председатель экспертного совета площадки "Лидерство и развитие". Так, по оценке Блудян, порядка 12% стоимости плодово-овощной продукции приходится на соблюдение фитосанитарных норм и требований, 8% цены колбасной продукции – на оформление ветеринарно-сопроводительной документации. По словам эксперта, около 7,5% ВВП – это затраты на получение разрешительной документации.
Проверке контрольно-надзорных органов подвергается треть предпринимателей. При этом количество внеплановых проверок по итогам прошлого года в 3,4 раза превысило плановые.
"Необходимо перейти к альтернативной форме контроля и надзора, которая заключается в страховании ответственности работодателя перед работниками, страховании ответственности перед потребителями, страховании рисков нанесения ущерба и вреда жизни и здоровья граждан, материального ущерба и ущерба охраняемых государством ценностей", – уверена Блудян.
Кроме того, уверена партиец, нужно четко определить критерии применения риск-ориентированного подхода, создать простую и прозрачную систему ответственности бизнеса.
Предложения "Единой России" несут социальную значимость, подчеркнула Блудян. По ее словам, "ЕР" обсуждала эти инициативы с правительством и специалистами. "Если они будут реализованы, то это принесет ощутимый вклад в экономику страны и поднимет уровень жизни людей", – уверена она.
Певицы не стало 40 дней назад
Примадонне исполнилось 70 лет
Как живет наследница певицы
Откровенное интервью актрисы
Популярные темы форума
Разница должна быть не меньше 7 лет
Сплю с несовершеннолетней
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
Люблю зрелых
Хочет сумку за 200 тысяч
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Пасс
Мужья -тираны
Как встретить любовь сидя дома?
Почему осуждают?
дочь строит глазки моему мужу
О размере, ... нравится девушкам
Зеленский стал президентом Украины!
Легко ли найти работу в Москве?
Не предложил выплатить мою ипотеку
Вопрос админу
Ищу девушку
"Звезды" вообще работают?
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Содержанка это кто?
бедный муж
Юбка или джинсы?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Где найти достойную женщину?
Можно ли вернуть доверие?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Когда замуж?
Фильмы ужасов.