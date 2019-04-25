"ЕР" предложила повысить качество проверок бизнеса

Работу отрасли инспекторов контрольно-надзорных органов необходимо реформировать, считают в "Единой России". Как отметила председатель экспертного совета площадки "Лидерство и развитие", первый вице-президент "Опоры России" Марина Блудян, для этого нужно обновить и сократить штат инспекторов, повысить эффективность их деятельности, а также стимулировать премиями за отсутствие фактов причинения урона здоровью граждан и материальным ценностям.



По словам Блудян, инспекторы должны стать помощниками для бизнеса. Сокращение имеющегося штата, достойная зарплата тем, кто добросовестно трудится, предъявление к ним требований не увеличивать число проверок и штрафов - все это позволит повысить качество проверок, снизить давление на предпринимателей, что необходимо для борьбы с коррупцией, уверена она.



Необходимо постоянно обучать и повышать квалификацию отобранных специалистов, подчеркнула Блудян. "Мы готовы все это изложить в специальных подзаконных актах. Но в самом законе должно быть четко прописано, что нужно обновить штат", – сказала она.

В связи с этим единороссы предлагают создать специальную школу или учебный центр при правительстве. В его задачу вошло бы обучение и полное обновление инспекторского штата и приведение их компетенций в соответствие с новой нормативно-правовой базой.

Предложение по реформе контрольно-надзорных органов партийцы передали премьер-министру России, председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву. Марина Блудян отметила, что сейчас действуют порядка двух миллионов требований, 221 вид контроля и 541 вид разрешительной документации для предпринимателей.

Реформирование контрольно-надзорной деятельности существенно сократит требования к бизнесу и уберет лишние расходы, заявила председатель экспертного совета площадки "Лидерство и развитие". Так, по оценке Блудян, порядка 12% стоимости плодово-овощной продукции приходится на соблюдение фитосанитарных норм и требований, 8% цены колбасной продукции – на оформление ветеринарно-сопроводительной документации. По словам эксперта, около 7,5% ВВП – это затраты на получение разрешительной документации.

Проверке контрольно-надзорных органов подвергается треть предпринимателей. При этом количество внеплановых проверок по итогам прошлого года в 3,4 раза превысило плановые.

"Необходимо перейти к альтернативной форме контроля и надзора, которая заключается в страховании ответственности работодателя перед работниками, страховании ответственности перед потребителями, страховании рисков нанесения ущерба и вреда жизни и здоровья граждан, материального ущерба и ущерба охраняемых государством ценностей", – уверена Блудян.

Кроме того, уверена партиец, нужно четко определить критерии применения риск-ориентированного подхода, создать простую и прозрачную систему ответственности бизнеса.

Предложения "Единой России" несут социальную значимость, подчеркнула Блудян. По ее словам, "ЕР" обсуждала эти инициативы с правительством и специалистами. "Если они будут реализованы, то это принесет ощутимый вклад в экономику страны и поднимет уровень жизни людей", – уверена она.