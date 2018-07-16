"ЕР" займется уставами предприятий
Как сообщила сопредседатель предпринимательской платформы Марина Блудян, все уставы предприятий, от крупных до самых маленьких компаний, типовые. И как только происходит отклонение от типовой формы, предприятию отказывают в регистрации.
"Устав – это такая железобетонная конструкция, которая никому не нужна. Юристы ее знают наизусть. Если не дать свободу маневра, не дать возможность договориться друг с другом – то это создает плохой инвестиционный и предпринимательский климат", – отметила Блудян.
Она указала на необходимость предусмотреть возможность инвариантности при составлении устава предприятия, то есть часть составлять в соответствии с законом, а дальше дать возможность применения конкретных управленческих методик.
Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разобраться с обилием уставных документов компаний, дублирующих закон императивных норм. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами.
Певец рассказал о настоящих отношениях с мэтром
Артист попал в неловкую ситуацию
Слова актрисы вызвали недоумение
Артистка сильно похудела