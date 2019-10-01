Озвучены риски четырехдневной рабочей недели

Если резко уменьшить продолжительность рабочей недели до четырех дней и сделать эту норму обязательной, то возможны негативные последствия подобных шагов. Среди минусов специалисты называют увеличение издержек на рабочую силу и, как следствие, возрастание себестоимости продукции.
В Минтруде назвали и положительные последствия от введения четырехдневной рабочей недели. В частности, благодаря этому улучшатся показатели профессиональной трудоспособности каждого работника, передает телеканал "360". Кроме того, у людей появится больше времени на семью, культуру, отдых и занятия спортом.
Вопрос о сокращении рабочей недели и появлении дополнительного выходного требует дальнейшего изучения, подчеркивают специалисты. Инициативу предложено рассмотреть на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает RT.
В Министерстве труда и социальной защиты населения напомнили также, что действующий Трудовой кодекс уже предусматривает возможность гибкого режима рабочего времени. Для этого работник должен договориться с работодателем.
Как отмечал ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, появление дополнительного, третьего выходного и сокращение рабочей недели до трех дней возможно, но не "сию минуту". О долгосрочной перспективе подобной меры рассказывал и министр труда Максим Топилин.
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