Рублю по силам восстановиться в сентябре

Российский рубль потерял в четверг 0.2% к бивалютной корзине. Такую динамику можно считать успехом на фоне обвала валюты Аргентины на 20% внутри дня и более чем 6% ослабления турецкой лиры. Пара USD/RUB выросла в четверг на 0.4% до 68.24. Впрочем, в пятницу утром рубль отыгрывает эти потери, вернувшись к 68.08 (-17 копеек к уровням закрытия четверга). EUR/RUB прибавил в четверг лишь 2.5 копейки, и с утра в пятницу снижается на 10 копеек, торгуясь по 79.53.



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