Рублю по силам восстановиться в сентябре
Это похоже на откат после сильной эмоциональной реакции накануне. Однако стоит обратить внимание на снижающиеся торговые объемы – яркое свидетельство фиксации прибыли спекулянтами после сильного движения, а не уверенные покупки на спадах.
Кроме того, негатива добавляет осторожный тон торгов зарубежных площадок: рынки Китая и Японии теряют почти по 1% утром в пятницу, японская иена (отличный барометр спроса на риски) прибавляет к основным конкурентам, отображая отток средств из рисковых активов.
К концу месяца, когда усиливается тяга к фиксации прибыли от сильных движений ранее в месяце, мы можем столкнуться с ослаблением фондовых индексов США и Европы, а также возможной коррекцией нефти после ралли на 10% за последние две недели.
Что касается сценария на предстоящий месяц, то самым драматическим станет дефолт Аргентины и Турции, а также ужесточение торговых споров США и Китая. В этом случае рубль и в целом мировые рынки способны оказаться под серьезным давлением, и сложно предсказать, какими могут быть курсы евро и доллара к рублю – намного выше текущих.
Тем не менее, более вероятно, то рубль будет потихоньку восстанавливаться после августовского шока. Ему по силам будет вернуться к уровням вблизи 65-66 за доллар и 77 за евро.
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