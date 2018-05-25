Резкий шаг Трампа взволновал Путина

Казалось бы, скоро мир станет свидетелем долгожданного снижения военно-политической напряженности на Корейском полуострове. Президент США Дональд Трамп собирался провести переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Не сложилось: американский лидер сдал назад и отменил переговоры. На демарш главы Белого дома отреагировали в Кремле.

Произошедшее Москву не обрадовало. Россия неоднократно призывала Северную Корею и Соединенные Штаты сесть за стол переговоров.

Об отмене переговоров высказался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин "в целом обеспокоен" и сожалеет о том, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына не состоялась.

Напомним, президент США после прихода в Белый дом повел жесткую политику в отношении КНДР. В апреле 2017 года он направил к берегам Северной Кореи авианосную ударную группу. В ответ Ким Чен Ын пригрозил Америке ядерным оружием. К счастью, большой войны удалось избежать.

Потепление между сторонами наметилось в начале этого года. Северокорейский лидер встретился с коллегой из Южной Кореи. Главы государств условились двигаться по пути развития мирных двусторонних отношений, а также высказались за денуклеаризацию полуострова.

На этом фоне американский президент заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Стороны начали подготовку к переговорам и согласование деталей.

Однако накануне как гром среди ясного неба пронеслась новость: встречи не будет. Демарш Трамп объяснил тем, что Северная Корея допускает агрессивные высказывания. Соли ситуации добавил тот факт, что Пхеньян, надеясь на урегулирование отношений с Вашингтоном, в качестве жеста доброй воли взорвал свой ядерный полигон со всеми ракетными шахтами.





Однако в руководстве КНДР не унывают – там по-прежнему готовы к переговорам. "Наша приверженность достижению наилучших результатов во имя мира и стабильности Корейского полуострова остается неизменной. Мы открыты для того, чтобы дать США время", – отметил замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван.