Резкий шаг Трампа взволновал Путина
Произошедшее Москву не обрадовало. Россия неоднократно призывала Северную Корею и Соединенные Штаты сесть за стол переговоров.
Об отмене переговоров высказался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин "в целом обеспокоен" и сожалеет о том, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына не состоялась.
Напомним, президент США после прихода в Белый дом повел жесткую политику в отношении КНДР. В апреле 2017 года он направил к берегам Северной Кореи авианосную ударную группу. В ответ Ким Чен Ын пригрозил Америке ядерным оружием. К счастью, большой войны удалось избежать.
Потепление между сторонами наметилось в начале этого года. Северокорейский лидер встретился с коллегой из Южной Кореи. Главы государств условились двигаться по пути развития мирных двусторонних отношений, а также высказались за денуклеаризацию полуострова.
На этом фоне американский президент заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Стороны начали подготовку к переговорам и согласование деталей.
Однако накануне как гром среди ясного неба пронеслась новость: встречи не будет. Демарш Трамп объяснил тем, что Северная Корея допускает агрессивные высказывания. Соли ситуации добавил тот факт, что Пхеньян, надеясь на урегулирование отношений с Вашингтоном, в качестве жеста доброй воли взорвал свой ядерный полигон со всеми ракетными шахтами.
Однако в руководстве КНДР не унывают – там по-прежнему готовы к переговорам. "Наша приверженность достижению наилучших результатов во имя мира и стабильности Корейского полуострова остается неизменной. Мы открыты для того, чтобы дать США время", – отметил замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван.
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