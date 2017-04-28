В правительстве озаботились ценами на презервативы

В правительстве России утвердили новую стратегию борьбы с ВИЧ. Отдельный пункт документа посвящен разработке механизма по снижению стоимости презервативов.

Соответствующее поручение получила Федеральная антимонопольная служба. Ведомству предлагается оценить конкуренцию на российском рынке барьерных контрацептивов. Документ был опубликован на сайте правительства России.