Зайцы принесли в бюджет Москвы 122 миллиона рублей

За первые месяцы 2017 года контролеры зафиксировали свыше 80 тысяч случаев неоплаты проезда в общественном транспорте, а также 16 тысяч попыток воспользоваться чужой социальной картой, передает ТАСС. При этом сумма собранных по этим нарушениям штрафов составила почти 122 миллиона рублей. "Деньги с оплаченных штрафов идут в бюджет города Москвы, откуда распределяются в том числе и на обновление московского транспорта", – рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков. Отметим, за безбилетный проезд зайцу грозит штраф в размере одной тысячи рублей .за использование чужой льготной персонифицированной карты – 2,5 тысячи.