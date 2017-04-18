Собянин рассказал о революции в столичных магазинах

В Москве с июля начнется внедрение контрольно-кассовых аппаратов, которые передают информацию о покупке в режиме онлайн. "Розничную торговлю с июля переведем на онлайн-кассы. Процесс станет гораздо прозрачнее", – написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter.
Розничную торговлю с июля переведем на онлайн-кассы. Процесс станет гораздо прозрачнее— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 апреля 2017 г.
Как рассказал градоначальник, после перехода на онлайн-кассы отслеживать динамику продаж и реальную инфляцию будет проще. Также благодаря новой технологии покупатели смогут контролировать цены на товары, передает ТАСС.
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