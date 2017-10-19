Путин понизил Медведеву зарплату

Президент России Владимир Путин продлил на год срок действия своего указа, в соответствии с которым зарплата главы государства, премьер-министра, вице-премьеров, глав министерств, генпрокурора, а также руководителя Следственного комитета и председателя Центризбиркома уменьшена на 10%. Документ опубликован на портале правовой информации "Гарант".

Срок действия указа о снижении зарплат главы государства и премьер-министра продлен до 31 декабря 2018 года. Кроме того, продлено действие нормы о сокращении заработных плат на 10% сотрудников администрации президента, аппарата правительства и Счетной палаты.

Стоит отметить, что первый указ о снижении себе заработной платы Владимир Путин подписал еще в 2015 году. После чего действие документа продлевалось на 2016 и 2017 годы.

Напомним, в апреле 2017 года на сайте Кремля была опубликована декларация о доходах главы государства. В соответствии с документом, за прошлый год заработок Владимира Путина составил 8,8 миллиона рублей. Сведения о его доходах и имуществе были опубликованы в соответствии с президентским указом №613 от 2013 года.





В собственности главы российского государства, как и прежде, находится земельный участок площадью полторы тысячи квадратных метров, квартира в 77 "квадратов", а также небольшой гараж. Кроме того, в пользовании Путина – жилое помещение площадью 153,7 квадратных метра и гаражное место на 18 "квадратов". Все указанные в декларации объекты расположены на территории России.

Также глава государства владеет двумя автомобилями. Среди них – ГАЗ М21 "Волга" и внедорожник "Нива".

