Кремль раскрыл доходы Путина

Кремль опубликовал декларацию о доходах президента России Владимира Путина. Соответствующая информация появилась на официальном сайте администрации главы российского государства.

Документ опубликован в пятницу, 14 апреля. В соответствии с представленной в нем информацией, за год президент России заработал 8,8 миллиона рублей.

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера президента России публикуются в соответствии с Указом главы государства № 613 от 8 июля 2013 года.

В собственности Путина, как и прежде, находятся земельный участок на 1,5 тысячи квадратных метров, квартира в 77 "квадратов" и гараж площадью 18 квадратных метров. В его пользовании также квартира в 153,7 "квадрата" и гаражное место в 18 квадратных метров. Все эти объекты находятся в России.

Президент владеет двумя раритетными автомобилями "Волга" ГАЗ М21, внедорожником "Нива" и прицепом "Скиф".