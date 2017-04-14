Кремль раскрыл доходы Путина
Документ опубликован в пятницу, 14 апреля. В соответствии с представленной в нем информацией, за год президент России заработал 8,8 миллиона рублей.
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера президента России публикуются в соответствии с Указом главы государства № 613 от 8 июля 2013 года.
В собственности Путина, как и прежде, находятся земельный участок на 1,5 тысячи квадратных метров, квартира в 77 "квадратов" и гараж площадью 18 квадратных метров. В его пользовании также квартира в 153,7 "квадрата" и гаражное место в 18 квадратных метров. Все эти объекты находятся в России.
Президент владеет двумя раритетными автомобилями "Волга" ГАЗ М21, внедорожником "Нива" и прицепом "Скиф".
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