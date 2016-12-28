Половину россиян лишат новогодних премий

Исследовательский центр Superjob опросил россиян, ожидают ли они получения годовой премии, а также выяснил планы работодателей насчет премирования сотрудников. Опрос показал, что большинство жителей страны в этом году не получат денежное вознаграждение.

Выяснилось, что 44% организаций не планируют поощрять свой персонал по итогам 2016 года. Руководители 13% российских компаний выплатят годовые премии всем работникам. 21% работодателей признались, что будут действовать выборочно: они намерены премировать отдельных сотрудников или отделы, которые показали наилучшие результаты по итогам года. При этом 22% опрошенных работодателей затрудняются ответить или еще не приняли окончательного решения по этому вопросу, сообщает Life.ru.

По данным опроса портала Superjob, проведенного среди работодателей, общее количество компаний, которые будут премировать персонал по итогам нынешнего года, по сравнению с прошлым осталось неизменным. Напомним, в конце 2015-го этот показатель составлял 13%.

Примечательно, что наибольшее количество выплаченных премий пришлось на 2010 и 2011 годы. В тот период 16% работодателей поощряли всех работников, а 24% – конкретных сотрудников или отделы.

Наименьшее количество денежных вознаграждений было выплачено два года назад. Тогда 13% компаний премировали всех своих сотрудников, а 17% – отдельные категории работников. Между тем в 2016-м на выплату годовой премии рассчитывают только 20% опрошенных тружеников российских компаний.