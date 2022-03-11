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Культура
Иван Васильевич меняет профессию

Иван Васильевич меняет профессию

Фильм Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" доступен для просмотра бесплатно и в хорошем качестве.
прочитано 48 раз

Киноконцерн "Мосфильм" выложил в открытый доступ архив из любимых советских фильмов, благодаря чему посмотреть их можно абсолютно бесплатно и в хорошем качестве. В список опубликованных лент попала и лента 1973 года "Иван Васильевич меняет профессию".

Иван Васильевич меняет профессию – смотреть онлайн

Интересные факты

  • Фильм основан на пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич", однако сюжет русского классика предполагал перемещение героев не только в прошлое и настоящее, но и в будущее.
  • Съемки сцен древней Москвы проходили в Ростове Великом.
  • Известен адрес, по которому жил инженер Шурик. Его квартира располагалась в доме по адресу улица Новокузнецкая, дом 13 строение 1.
  • При этом панорама Москвы, поразившая Ивана Грозного в советской Москве, была снята с балкона высотки на проспекте Калинина (ныне улица Новый Арбат).
  • На основе "Ивана Васильевича..." была создана еще одна лента под названием "Черные перчатки". Короткий метр, стилистически оформленный как немое кино делает главным героем Жоржа Милославского.

Избранные цитаты

Танцуют все!

Алло! Галочка? Ты сейчас умрешь!

Все, все, шо нажил непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки.

Ты почто боярыню обидел, смерд?

И они еще борются за почетное звание "дома высокой культуры быта", а?

Оставь меня, старушка, я в печали…

История

Фильм подвергся цензурным правкам, однако это не помешало ему выйти в широкий прокат. Он быстро получил народную любовь и разошелся на цитаты. Сохраняется зрительский интерес к ленте Аркадия Гайдая и по сей день. Часто люди садятся смотреть "Иван Васильевич меняет профессию" накануне Нового года или на другие праздники.

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Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Автор: 11 марта 2022, 02:39

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