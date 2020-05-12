Умерла звезда фильма "Мулен Руж"

Австралийский актер Артур Дигнам скончался в возрасте 80 лет. Причиной смерти знаменитости стал сердечный приступ, передает Lenta.ru.
Напомним, Артур Дигнам прославился благодаря участию в съемках картины "Мулен Руж". Также он сыграл в фильмах "Дуэлянты", "Их поменяли телами" и "Дорога в рай".
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