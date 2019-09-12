"Не хотел никого обременять": у популярного певца обнаружили рак

Известный чешский исполнитель Карел Готт сообщил страшное известие: врачи диагностировали у него острую лейкемию. В настоящее время артист проходит лечение в одной из больниц Праги.
В беседе с журналистами певец рассказал, что полтора года назад у него начались проблемы с кровообразованием. Несмотря на помощь врачей, болезнь переросла в острую лейкемию. Карел Готт признался, что до последнего пытался скрыть новость от публики.
"Я не хотел никого обременять своими проблемами, я не такой человек, который о своей частной жизни, а особенно о состоянии здоровья, сообщает публике, чтобы получить ее сочувствие", – передает его слова РИА Новости.
В ноябре 2015 года врачи обнаружили у артиста рак лимфатической системы. Он принял решение уйти со сцены, чтобы сосредоточиться на лечении. Карел Готт стал вновь выступать с 2017 года, сообщает Lenta.ru.
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