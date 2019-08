В "Сокольниках" можно бесплатно подстричься и сделать тату

31 августа и 1 сентября в Москве в выставочном комплексе "Сокольники" пройдут два необычных мероприятия – Barber Connect Russia и Russian Tattoo Expo. Эти экзотические для столицы события уже в третий раз собирают звезд индустрии со всего мира: в этом году специально для участия в фестивале в Москву приедут 60 барберов и тату-мастеров из США, Италии, Японии и других стран. Посетителей ждут зрелищные мастер-классы, полезные лекции, выставка профессионального оборудования, инструментов и технических новинок, барбер и тату-баттлы, яркие цирковые номера и многое другое.



Рассказываем, куда бежать, что смотреть, как принять участие и провести последние выходные лета на двух фестивалях сразу.



ПРОГРАММА

Барберы

Оба дня на сценах фестиваля будут выступать профессиональные барберы из Америки, Великобритании, Испании, России и других стран. Делиться своим опытом, показывать разные приемы и техники будут: Icedoutbarber, личный барбер Флойда Мейвезера; основатель Qure Barbershop из Флориды Bonez DA GOAT; Famos, инноватор и создатель трендов, основатель барбершопа Saint; LOUDBARBER, знаменитый барбер из Голливуда, международный тренер, совладелец барбершопа "Пижонъ" Степан Акентьев, создатель бренда RUSSIANBARBERS Николай Воронин и другие профи.

Они расскажут о своем профессиональном пути, тонкостях общения с разными клиентами, использовании инструментов, разных техниках работы с волосами, окрашиванием и тд. Кроме того, к каждому из них можно заранее записаться и стать моделью для мастер-класса.

Тату

Параллельно с барберами перед посетителями фестиваля выступят звезды мира тату. В Москву приедут: Nikko Hurtado, основатель студии Black Anchor в Лос-Анджелесе; Carlos Rojas, участник Black Anchor Collective; японские легенды Nissaco и Gakkin; Cristian Casas, мастер неореализма, умело совмещающий эстетику традиционной и неотрадиционной татуировки; испанец Oscar Hove, австралиец Sam Taylor и другие. На лекциях и мастер-классах этих профи каждый найдет для себя полезную информацию. Ведь фестиваль создан как для тех, кто только собирается познакомиться с индустрией, так и для любителей и профессионалов.

СТАТЬ МОДЕЛЬЮ

Барберы

Если вы решили стать моделью для мастер-классов барберов, то нужно отправить заявку. В теме письма необходимо указать "Готов стать моделью" и написать, почему вы хотите быть моделью и в какой день. Важно прикрепить фотографию, чтобы мастер понимал, какую стрижку подобрать для лично для вас. Участие бесплатное, но входной билет приобрести нужно даже моделям.

На фестивале в зоне экспо будут также бесплатно стричь гостей. Попасть к мастерам таким образом можно будет в порядке живой очереди.

Тату

Если вы хотите стать моделью, то необходимо отправить заявку. В теме письма нужно указать "Готов стать моделью", написать имя мастера и место, которое свободно для тату. В течение недели вам ответят с указанием стоимости. Участие в мастер-классах татуировщиков платное. Билет на фестиваль нужно приобретать отдельно.

БАТТЛЫ

В рамках фестиваля будут организованы баттлы, участники которых покажут свое мастерство в разных номинациях и виртуозное владение инструментом. Для выявления лучшего барбера организаторы определили несколько номинаций: лучшая работа ножницами SCISSORS ONLY, самый быстрый фейд FAST FADE, свободный дизайн FREESTYLE DESIGN, самый лучший женский барбер BEST FEMALE BARBER. Во всех номинациях будут учитываться критерии: скорость, чистота работы, креативность. Каждый участник будет пользоваться своим инструментом. Участники будут создавать свои работы прямо на фестивале, что придаст мероприятию больше зрелищности.

Первая группа номинаций тату-баттлов: best baсkpiece, best colors, black and grey, best ornamental, заключается в том, что мастер-участник приводит с собой модель с уже готовой работой его авторства. Вторая группа номинаций: Best of Day 1, Best of Day 2, Best of SHOW, подразумевает под собой работу мастера-участника непосредственно на фестивале. Во всех номинациях будут учитываться критерии: техника, чистота, детализация, спецэффекты.

На фестивале состоится презентация книги Captain Fawcett “Фундаментальный гид по стилю для современного джентльмена”, которую на русский язык перевел Максим Гавронов. Эту уникальную книгу получат в качестве одного из призов победители баттлов. На первой странице специального издания изображено лого фестиваля и будет множество автографов от профессиональных знаменитых барберов со всего мира.

***Чтобы принять в них участие, необходимо приобрести входной билет на фестиваль и дополнительный отдельный билет стоимостью 3000 рублей за одну номинацию.

Каждый желающий должен заполнить анкету, оплатить регистрационный взнос (билет на баттл на одну номинацию) и выбрать желаемую номинацию. В барбер-баттлах во всех номинациях будут учитываться критерии: скорость, чистота работы, креативность. Каждый участник должен использовать свой инструмент, ограничений нет. В тату-баттлах во всех номинациях будут учитываться критерии: техника, чистота, детализация, спецэффекты. Регистрация заявок на баттлы продолжится до 20.08 2019 года.

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА-ПЕРФОРМАНС

ШОУ

МУЗЫКА

В рамках фестиваля будет проведен розыгрыш кроссовок от Tarrago Sneakers Care. Получить желанный приз сможет тот, кто предложит самый красивый вариант для кастомизации.В рамках фестиваля пройдет выставка художника Романа Жирнова (@ingeniousuofxroma), который работает в абстракции. Вы станете свидетелями фантастического перформанса: художник создаст новый дизайн машины, а также добавит цвета и жизни другим предметам. Роман рисует с 2004 года, как и все он начал с граффити, а после заинтересовался экспрессионизмом и дудлом. На фестивале можно будет пообщаться с художником, а также стать частью художественного акта.Темой фестиваля в этом году был назван "кочевой цирк", поэтому все развлекательные мероприятия стилизованы. Посетителей, помимо выступлений профессиональных барберов и татуировщиков, ждут леденящие кровь номера метателей ножей, опасные трюки профессиональных акробатов, знойное шоу "Бурлекс" с красивыми девушками в микронарядах, танцующих в огромных бокалах с коктейлями, выступления ходулистов, фокусников, жонглеров и даже клоунов. Метатели ножей, которые объездили весь мир со своими уникальными номерами, покажут смертельно-опасные трюки с острыми ножами, топорами и копьями. Также посетители фестиваля смогут увидеть зрелищный и очень необычный проект из Петербурга Anti Shanti: хрупкие девушки, которые не знают страха и боли, будут подвешены за крюки и зафиксированы в таком положении, как завершенный арт-объект. Фантастические фокусы покажут бывшие участники проекта “Минута славы” – дуэт иллюзионистов Тимур&Георгий.

На фестивале 1 сентября выступит музыкальная группа, участниками которой являются профессиональные тату-мастера. Лидер коллектива – знаменитый татуировщик из Исландии с более чем 10-летним стажем работы – Gunnar V, начал заниматься музыкой задолго до того, как увлекся татуировками. Остальными членами группы являются такие мастера как: Томас Алан Барнард II из Великобритании, Олли из Исландии и ярко татуированный Тони Сабро из Норвегии. Они исполнят песни из нового мини-альбома Hide from the world. Кроме того, посетители фестиваля смогут насладиться выступлением группы Jeans' N Roses. Коллектив в ностальгии по настоящей музыке “ганзов” исполняет всемирные хиты одной из величайших хард-роковых групп всех времен и народов Guns N' Roses. Исполнять свои оригинальные сеты на фестивале будет блогер и диджей Vegan DJ.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Скучать на фестивале будет некогда. Организаторы продумали все до мелочей. На территории выставочного павильона можно будет посетить фантастически оформленную зону знаменитого бара Секстон с мощными мотоциклами знаменитого байкерского клуба “Ночные волки”. Каждый желающий сможет сделать фото на память в этой зоне. Кроме того, будет оборудована площадка "ЛягСпиной", где каждый сможет получить 15-минутный бесплатный массаж. Также будет работать зона с тиром, настольным футболом и теннисом, видеоиграми и даже бильярдными столами!

ЕДА

На фестивале можно будет приобрести не только специальные средства для волос, инструменты, краски для тату и разные технические новшества индустрии и насладиться зрелищными выступлениями мастеров, но и утолить голод и жажду. На территории выставочного комплекса будет оборудован просторный фудкорт со множеством кафе, где каждый найдет себе блюдо по вкусу. А для желающих выпить в продаже будет свежее пиво разных сортов.

БИЛЕТЫ

На один фестивальный день стоимость билета – 2000 рублей. Но для тех, кто хочет побывать на мероприятии оба дня, организаторы предлагают приобрести выгодный абонемент за 3000 рублей. В эту сумму включен не только вход на фестиваль, но и стрижка и небольшое тату от мастеров-участников, при условии, что у них есть время. К титулованным мастерам и хедлайнерам фестиваля необходимо записываться заранее на сайтах Barber Connect Russia и Russian Tattoo Expo.

МАРШРУТ

Фестиваль состоится в павильоне №4 КВЦ "Сокольники". Этот выставочный центр находится на территории парка культуры и отдыха "Сокольники", до которого можно доехать как на общественном транспорте (от станций метро "Сокольники", "Красносельская", "Алексеевская"), так и на личном автомобиле или на такси. Адрес: 5-й Лучевой просек, 7, строение 1, Москва.