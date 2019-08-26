В "Сокольниках" можно бесплатно подстричься и сделать тату

Рассказываем, куда бежать, что смотреть, как принять
участие и провести последние выходные лета на двух фестивалях сразу.
ПРОГРАММА
Барберы
Оба дня на сценах фестиваля будут выступать профессиональные барберы из Америки, Великобритании, Испании, России и других стран. Делиться своим опытом, показывать разные приемы и техники будут: Icedoutbarber, личный барбер Флойда Мейвезера; основатель Qure Barbershop из Флориды Bonez DA GOAT; Famos, инноватор и создатель трендов, основатель барбершопа Saint; LOUDBARBER, знаменитый барбер из Голливуда, международный тренер, совладелец барбершопа "Пижонъ" Степан Акентьев, создатель бренда RUSSIANBARBERS Николай Воронин и другие профи.
Они расскажут о своем профессиональном пути, тонкостях общения с разными клиентами, использовании инструментов, разных техниках работы с волосами, окрашиванием и тд. Кроме того, к каждому из них можно заранее записаться и стать моделью для мастер-класса.
Тату
Параллельно с барберами перед посетителями фестиваля выступят звезды мира тату. В Москву приедут: Nikko Hurtado, основатель студии Black Anchor в Лос-Анджелесе; Carlos Rojas, участник Black Anchor Collective; японские легенды Nissaco и Gakkin; Cristian Casas, мастер неореализма, умело совмещающий эстетику традиционной и неотрадиционной татуировки; испанец Oscar Hove, австралиец Sam Taylor и другие. На лекциях и мастер-классах этих профи каждый найдет для себя полезную информацию. Ведь фестиваль создан как для тех, кто только собирается познакомиться с индустрией, так и для любителей и профессионалов.
СТАТЬ МОДЕЛЬЮ
Барберы
Если вы решили стать моделью для мастер-классов барберов, то нужно отправить заявку. В теме письма необходимо указать "Готов стать моделью" и написать, почему вы хотите быть моделью и в какой день. Важно прикрепить фотографию, чтобы мастер понимал, какую стрижку подобрать для лично для вас. Участие бесплатное, но входной билет приобрести нужно даже моделям.
На фестивале в зоне экспо будут также бесплатно стричь гостей. Попасть к мастерам таким образом можно будет в порядке живой очереди.
Тату
Если вы хотите стать моделью, то необходимо отправить заявку. В теме письма нужно указать "Готов стать моделью", написать имя мастера и место, которое свободно для тату. В течение недели вам ответят с указанием стоимости. Участие в мастер-классах татуировщиков платное. Билет на фестиваль нужно приобретать отдельно.
БАТТЛЫ
В рамках фестиваля будут организованы баттлы, участники которых покажут свое мастерство в разных номинациях и виртуозное владение инструментом. Для выявления лучшего барбера организаторы определили несколько номинаций: лучшая работа ножницами SCISSORS ONLY, самый быстрый фейд FAST FADE, свободный дизайн FREESTYLE DESIGN, самый лучший женский барбер BEST FEMALE BARBER. Во всех номинациях будут учитываться критерии: скорость, чистота работы, креативность. Каждый участник будет пользоваться своим инструментом. Участники будут создавать свои работы прямо на фестивале, что придаст мероприятию больше зрелищности.
Первая группа номинаций тату-баттлов: best baсkpiece, best colors, black and grey, best ornamental, заключается в том, что мастер-участник приводит с собой модель с уже готовой работой его авторства. Вторая группа номинаций: Best of Day 1, Best of Day 2, Best of SHOW, подразумевает под собой работу мастера-участника непосредственно на фестивале. Во всех номинациях будут учитываться критерии: техника, чистота, детализация, спецэффекты.
На фестивале состоится презентация книги Captain Fawcett “Фундаментальный гид по стилю для современного джентльмена”, которую на русский язык перевел Максим Гавронов. Эту уникальную книгу получат в качестве одного из призов победители баттлов. На первой странице специального издания изображено лого фестиваля и будет множество автографов от профессиональных знаменитых барберов со всего мира.
***Чтобы принять в них участие, необходимо приобрести входной билет на фестиваль и дополнительный отдельный билет стоимостью 3000 рублей за одну номинацию.
Каждый желающий должен заполнить анкету, оплатить регистрационный взнос (билет на баттл на одну номинацию) и выбрать желаемую номинацию. В барбер-баттлах во всех номинациях будут учитываться критерии: скорость, чистота работы, креативность. Каждый участник должен использовать свой инструмент, ограничений нет. В тату-баттлах во всех номинациях будут учитываться критерии: техника, чистота, детализация, спецэффекты. Регистрация заявок на баттлы продолжится до 20.08 2019 года.
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВВ рамках фестиваля будет проведен розыгрыш кроссовок от Tarrago Sneakers Care. Получить желанный приз сможет тот, кто предложит самый красивый вариант для кастомизации.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА-ПЕРФОРМАНСВ рамках фестиваля пройдет выставка художника Романа Жирнова (@ingeniousuofxroma), который работает в абстракции. Вы станете свидетелями фантастического перформанса: художник создаст новый дизайн машины, а также добавит цвета и жизни другим предметам. Роман рисует с 2004 года, как и все он начал с граффити, а после заинтересовался экспрессионизмом и дудлом. На фестивале можно будет пообщаться с художником, а также стать частью художественного акта.
ШОУТемой фестиваля в этом году был назван "кочевой цирк", поэтому все развлекательные мероприятия стилизованы. Посетителей, помимо выступлений профессиональных барберов и татуировщиков, ждут леденящие кровь номера метателей ножей, опасные трюки профессиональных акробатов, знойное шоу "Бурлекс" с красивыми девушками в микронарядах, танцующих в огромных бокалах с коктейлями, выступления ходулистов, фокусников, жонглеров и даже клоунов. Метатели ножей, которые объездили весь мир со своими уникальными номерами, покажут смертельно-опасные трюки с острыми ножами, топорами и копьями. Также посетители фестиваля смогут увидеть зрелищный и очень необычный проект из Петербурга Anti Shanti: хрупкие девушки, которые не знают страха и боли, будут подвешены за крюки и зафиксированы в таком положении, как завершенный арт-объект. Фантастические фокусы покажут бывшие участники проекта “Минута славы” – дуэт иллюзионистов Тимур&Георгий.
МУЗЫКА
На фестивале 1 сентября выступит музыкальная группа, участниками которой являются профессиональные тату-мастера. Лидер коллектива – знаменитый татуировщик из Исландии с более чем 10-летним стажем работы – Gunnar V, начал заниматься музыкой задолго до того, как увлекся татуировками. Остальными членами группы являются такие мастера как: Томас Алан Барнард II из Великобритании, Олли из Исландии и ярко татуированный Тони Сабро из Норвегии. Они исполнят песни из нового мини-альбома Hide from the world. Кроме того, посетители фестиваля смогут насладиться выступлением группы Jeans' N Roses. Коллектив в ностальгии по настоящей музыке “ганзов” исполняет всемирные хиты одной из величайших хард-роковых групп всех времен и народов Guns N' Roses. Исполнять свои оригинальные сеты на фестивале будет блогер и диджей Vegan DJ.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Скучать на фестивале будет некогда. Организаторы продумали все до мелочей. На территории выставочного павильона можно будет посетить фантастически оформленную зону знаменитого бара Секстон с мощными мотоциклами знаменитого байкерского клуба “Ночные волки”. Каждый желающий сможет сделать фото на память в этой зоне. Кроме того, будет оборудована площадка "ЛягСпиной", где каждый сможет получить 15-минутный бесплатный массаж. Также будет работать зона с тиром, настольным футболом и теннисом, видеоиграми и даже бильярдными столами!
ЕДА
На фестивале можно будет приобрести не только специальные средства для волос, инструменты, краски для тату и разные технические новшества индустрии и насладиться зрелищными выступлениями мастеров, но и утолить голод и жажду. На территории выставочного комплекса будет оборудован просторный фудкорт со множеством кафе, где каждый найдет себе блюдо по вкусу. А для желающих выпить в продаже будет свежее пиво разных сортов.
БИЛЕТЫ
На один фестивальный день стоимость билета – 2000 рублей. Но для тех, кто хочет побывать на мероприятии оба дня, организаторы предлагают приобрести выгодный абонемент за 3000 рублей. В эту сумму включен не только вход на фестиваль, но и стрижка и небольшое тату от мастеров-участников, при условии, что у них есть время. К титулованным мастерам и хедлайнерам фестиваля необходимо записываться заранее на сайтах Barber Connect Russia и Russian Tattoo Expo.
МАРШРУТ
Фестиваль состоится в павильоне №4 КВЦ "Сокольники". Этот выставочный центр находится на территории парка культуры и отдыха "Сокольники", до которого можно доехать как на общественном транспорте (от станций метро "Сокольники", "Красносельская", "Алексеевская"), так и на личном автомобиле или на такси. Адрес: 5-й Лучевой просек, 7, строение 1, Москва.
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