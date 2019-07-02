Заслуженная артистка Надежда Чередниченко скончалась на 92-м году жизни

Заслуженная артистка РСФСР Надежда Чередниченко умерла в возрасте 91 года в США. Актриса ушла из жизни 14 июня, передает Союз кинематографистов России. Причина смерти не уточняется.
"Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты. Светлая память!", – передает сообщение пресс-службы РИА ФАН.
Надежда Чередниченко окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. Дебют актрисы состоялся в 1946 году. Она исполнила роль Нины Грековой в картине "Первая перчатка", передает "Москва 24". Среди других заметных работ артистки – фильмы "Когда поют соловьи", "Матрос Чижик" и "Чемпион мира", сообщает телеканал "360".
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