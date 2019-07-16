Умерла актриса Ольга Вяликова

Артистка Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова ушла из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра в социальных сетях. Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания будут известны позднее.

Напомним, актриса Ольга Вяликова работала в Центральном академическом театре с 1980 года. Она принимала участие в таких постановках, как "Орестея" Петера Штайна, "Игра на клавишах" Александра Бурдонского и "Изобретательная возлюбленная" Андрея Бадулина, передает РИА ФАН.