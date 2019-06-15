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Культура

Умер режиссер "Укрощения строптивой"

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Во Флоренции скончался известный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Легенде было 96 лет, написал в своем Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Чиновник сообщил, что "один из величайших людей мировой культуры" скончался от остановки сердца. Нарделла подчеркнул, что Италия никогда не забудет Дзеффирелли. Российскому зрителю он известен по картинам "Укрощение строптивой", "Ромео и Джульетта", "Джейн Эйр" и другие. 



15 июня 2019, 15:18

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