В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Новая лента рассказывает о том, как сложилась жизнь мальчика Дэнни Торранса, который стал свидетелем безумия отца. Повзрослевший герой страдает от алкоголизма и ведет асоциальный образ жизни. Однажды к нему за помощью обращается девочка с уникальным даром. За ней охотятся члены общества "Истинного Узла".
Главные роли в картине исполнили Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон и Джейкоб Тремблей. Режиссером картины стал Майк Флэнеган. Мировая премьера фильма состоится 31 октября 2019 года. Российские зрители смогут увидеть ленту в кинотеатрах 7 ноября, передает телеканал "360".
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