Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Алла Демидова проходит плановое обследование, успокаивают поклонников в пресс-службе "Гоголь-центра". Представители театра подчеркивают, что спектакль с участием народной артистки перенесен на 22 июня. 82-летняя актриса играет в постановке "Ахматова. Поэма без героя".
Алла Демидова – народная артистка России, награждена орденами Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. Актриса в 1977 году стала лауреатом Государственной премии СССР за роль в фильме "Бегство мистера Маккинли", Демидова также удостоена Премии президента в области литературы и искусства в 2001 году, напоминает НСН.
Актриса родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Алла Демидова дебютировала в кинематографе в 1957 году, исполнив небольшую роль в фильме "Ленинградская симфония". В биографии актрисы – более 50 ролей в различных фильмах. Это Ирина Аркадина в драме Юлия Карасика "Чайка" по одноименной пьесе Антона Чехова, герцогиня Мальборо в экранизации пьесы Эжена Скриба "Стакан воды", Лора Лайонс в телефильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей" и многие другие, напоминает "Вечерняя Москва".
Алла Демидова неоднократно подчеркивала, что в театре ей повезло работать с лучшими режиссерами – Теодором Терзопулосом, Юрием Любимовым, Анатолием Эфросом. Актриса прожила 54 года в браке с Владимиром Валуцким, автором сценария к фильму "Мэри Поппинс, до свидания!", отмечает URA.ru.
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