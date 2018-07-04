Москвичам показали настоящую Бразилию

В залах музея Москвы открылась выставка Даниэли Атаиди "Бразилиа – от утопии к столице", которая продлится до 31 июля 2018 года. В течение месяца можно будет узнавать об эпопее строительства бразильской столицы. В экспозиции, приуроченной к 190-летию установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией, представлено более трехсот экспонатов: фотографии, карты, аудиовизуальные материалы, предметы, макеты и скульптуры из публичных и частных коллекций.

Бразилиа – это город, который удивляет, впечатляет и даже смущает тех, кто посещает его впервые. В отличие от других образцов градостроения в мире, архитектура города Бразилиа является современной для времени ее строительства и приводит в восторг до сих пор. Строительство города Бразилиа, которое произошло в соответствии с проектом, разработанным Луисом Крулсом еще в 1893 году, имело политические задачи. Согласно этого плана было необходимо перенести столицу страны из побережного города Рио-де-Жанейро в глубь территории государства. Кроме того имелась экономическая цель – нужно было создать некую финансовую связь между регионами страны. В итоге новая столица Бразилии, которая была открыта в 1960 году, в значительной степени преобразовала политическую, социальную и экономическую картину государства.

"Бразилиа также стала символом смешения всего того, что характеризует страну, потому что в этот город съехались люди со всех уголков нашей необъятной родины. И этой историей мы хотим поделиться с российским народом. Также, после завершения Чемпионата Мира по футболу, приглашаю посетить нашу столицу. Уверен, вас ожидает немало сюрпризов", – отметил присутствующий на открытии выставки посол Бразилии в Москве Антонио Луис Эспинола Салгадо.

С момента создания 21 апреля 1960 года город Бразилиа не перестает удивлять весь мир своей уникальной красотой. Этот город, созданный при президенте Жуселину Кубичеке, гением-архитектором Оскаром Нимейером, разработавшим основные здания и сооружения, по праву считается шедевром современного искусства. В начале 90-х город был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Центральным объектом на выставке является макет пилотного плана Бразилии размером 6 на 4,8 метра. Все сооружения и здания на нем показаны с помощью 3D-фигур.

Отдельное внимание уделено наиболее значимым участникам строительства города: президенту Бразилии Жуселино Кубичеку, Оскару Нимейеру, паре первооткрывателей, ответственных за воплощение инновационного опыта интеграции архитектуры, урбанизма и ландшафтного дизайна – Изолете и Домисио, Петеру Шайеру, скульптору и художнику Атосу Булкао, Фабио Коломбини – архитектору и фотографу и Тарсисо Вириато.

В залах также представлены редкие фотографии Марселя Готеро, который считался одним из самых важных фотографов бразильской архитектуры.

Современный проект "На крыльях Бразилиа" Жоао Фако покажет город с высоты птичьего полета без каких-либо оптических искажений, а работы Алекса Флемминга расскажут об образе человека и его участии в повседневной жизни современного мира.

Разумеется, представлена здесь и коллекция униформы бразильских команд, выступающих в Высшей лиге, которую привезла представитель спорта южноамериканской страны в музей Москвы.

Выставка "Бразилиа – от утопии к столице" была представлена уже в таких городах как Мадрид, Лиссабон, Париж, Берлин и Буэнос-Айрес и проходит в Москве при поддержке Министерства туризма Бразилии, Министерства иностранных дел и Правительства Бразилии и особом содействии Посольства Бразилии в Москве. Специально для презентации выставочного проекта и удобства посетителей издан каталог на португальском и русском языках.