Во Франции умер легендарный композитор

Во Франции в возрасте 86 лет ушел из жизни легендарный композитор Франсис Ле, передает RT. Он писал музыку для таких исполнителей, как Эдит Пиаф, Жюльетт Греко и Ив Монтан, а всемирную славу ему принес саундтрек к картине "История любви". За это произведение Франсис Ле получил премию "Оскар".

"С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Ле, восхитительного музыканта и композитора из Ниццы, которому мы обязаны. Думаю о его семье и близких", – цитирует телеканал "360" мэра Ниццы Кристиана Эстрози.